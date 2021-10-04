Коммунальщиков Кривого Рога подозревают в хищении средств, предназначенных для закупки автотранспорта

Фото: СБУ

Руководителя одного из коммунальных предприятий Кривого Рога подозревают в покупке для города автобусов и троллейбусов по цене почти вдвое выше отпускных цен завода-производителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, общественный транспорт закупило не коммунальное предприятие, а фирма-посредник. Таким образом коммунальщики смогли использовать приобретенный городской транспорт на условиях лизинга.

По результатам судебно-экономической экспертизы, такая сделка нанесла городскому бюджету ущерб почти на 7,3 млн грн.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении.

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