Коммунальщиков Кривого Рога подозревают в хищении средств, предназначенных для закупки автотранспорта
Руководителя одного из коммунальных предприятий Кривого Рога подозревают в покупке для города автобусов и троллейбусов по цене почти вдвое выше отпускных цен завода-производителя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установило следствие, общественный транспорт закупило не коммунальное предприятие, а фирма-посредник. Таким образом коммунальщики смогли использовать приобретенный городской транспорт на условиях лизинга.
По результатам судебно-экономической экспертизы, такая сделка нанесла городскому бюджету ущерб почти на 7,3 млн грн.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.
Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении.
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