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07 октября 2021, 11:19 74

Долг Украины превышает 90 млрд долларов - Шмыгаль

07 октября 2021, 11:19 74
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Фото: из открытых источников
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На 7 октября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долларов

Об этом в ходе VII Киевского международного экономического форума (КМЭФ) сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews ссылкой на "Укринформ".

Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть более 90 млрд долл.",- рассказал Шмыгаль.

По его словам, у правительства есть стратегия по изменению структуры государственного долга.

"Мы увеличиваем собственные внутренние заимствования и уменьшаем долю внешних заимствований", - пояснил премьер-министр.

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины провела аудит использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году и выявила финансовые нарушения на 406,8 млн гривен, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Кабмин долги МВФ бюджет доллары

 
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