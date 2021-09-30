В общественном транспорте Львовщины устроят рейды на соблюдение карантина

Во Львовской области в общественном транспорте будут проводить рейды по соблюдению противоэпидемических мероприятий

Как пишет RegioNews со ссылкой на Varta1, водителям и пассажирам, нарушившим условия карантина, грозят штрафы.

"Предприятия в сфере пассажирских перевозок обязаны соблюдать требования главного санитарного врача, в том числе проводить утренний скрининг работников и не допускать к работе тех, у кого температура 37 градусов и выше", - цитирует издание главу управления транспорта и связи Львовского ОГА Степана Рудницкого.

Начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко в свою очередь отметил, что за несоблюдение правил карантина перевозчикам и пассажирам грозит административная ответственность.

"Если водитель проигнорировал требования в период действия карантина, то его имеют право привлечь к административной ответственности. Штраф от 17 до 34 тысяч гривен", - уточнил он.

При этом Пилипенко добавил, что пассажирам без маски также грозит административная ответственность.

"Сумма штрафа от 510 гривен", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на Львовщине большинство школ перевели на дистанционку.