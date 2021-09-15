На Бурштынской ТЭС произошло аварийное отключение ряда энергоблоков

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Во вторник, 14 сентября, на Бурштынской ТЭС произошло аварийное отключение целого ряда энергоблоков. Украине пришлось обращаться в Словакию с просьбой оказать аварийную помощь во избежание отключения потребителей

Об этом сообщает пресс-служба"Укрэнерго", передает RegioNews.

Так, в 5 часов утра из-за свища в котле аварийно отключился блок №5, а также аварийно разгрузились блоки №12 и №10. После этого Калушская ТЭЦ начала увеличивать генерацию, но позже была аварийно разгружена из-за дефекта паровой задвижки.

В 10:40 на Бурштынской ТЭС аварийно отключился блок №1, который подключили к сети после ремонта в 6:07. Первый блок отключился из-за свища в котле, после чего аварийно разгрузился блок №8.

Для обеспечения надежного электроснабжения из-за отсутствия резервных мощностей на электростанциях "острова Бурштынской ТЭС" с 11:00 14 сентября до 01:00 15 сентября диспетчерский центр активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии, - заявили в "Укрэнерго".

Во время проблем на ТЭС зафиксировали нарушение графика экспортных поставок электроэнергии. Уже в 1 час ночи 15 сентября график восстановился и выполняется без нарушений.

Как сообщалось, 18 августа на Прикарпатье пылала Бурштынская ТЭС.

Также сообщалось об обновлении Бурштынской ТЭС: предусмотрено 546 млн грн на ремонт шести энергоблоков до конца года.