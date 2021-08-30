"Нафтогаз" повысил цену на газ до 12 гривен для 500 тысяч семей

Фото из открытых источников

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", повысила тарифы на голубое топливо в сентябре до 12 гривен за кубометр

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт нефтегазового монополиста

Это на 22 копейки выше тарифа, который действовал в августе, – 11,78 грн за кубометр. Цена указана с учетом налога на добавленную стоимость, но без учета доставки.

ГК "Нафтогаз Украины" выполняет функцию временного страхового механизма для обеспечения газом клиентов, потерявших поставщика. По состоянию на конец августа 2021 года компания обслуживает более 500 тысяч семей.

Цена на газ в рамках тарифного плана поставщика "последней надежды" рассчитывается на ежемесячной основе по специальной формуле, утвержденной постановлением Кабинета министров.

Напомним, что газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения: в сентябре цены выросли.