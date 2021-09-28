В правительстве рассказали, каким будет средний размер субсидии этой зимой

Фото: Рixabay

В отопительном сезоне 2021-2022 годов средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составит около двух тысяч гривен

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Мы тщательно проанализировали, как изменилось потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей, и по результатам анализа ожидаем, что средний размер субсидии в 2021-2022 отопительном сезоне составит около 2 тыс. грн", - сказала министр.

Она отметила, что при росте тарифов на коммунальные услуги размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически.

Напомним, что в июле 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 1,2 млн граждан, а ее средний размер увеличился по сравнению с июнем на 3,2% и составил 320,80 грн.