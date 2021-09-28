12:28  28 сентября
В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут
13:58  28 сентября
Появились подробности ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека
17:45  28 сентября
На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину", два бойца ООС ранены
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 17:42

В правительстве рассказали, каким будет средний размер субсидии этой зимой

28 сентября 2021, 17:42
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В отопительном сезоне 2021-2022 годов средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составит около двух тысяч гривен

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Мы тщательно проанализировали, как изменилось потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей, и по результатам анализа ожидаем, что средний размер субсидии в 2021-2022 отопительном сезоне составит около 2 тыс. грн", - сказала министр.

Она отметила, что при росте тарифов на коммунальные услуги размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически.

Напомним, что в июле 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 1,2 млн граждан, а ее средний размер увеличился по сравнению с июнем на 3,2% и составил 320,80 грн.

Украина деньги субсидия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua