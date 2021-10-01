Украинским пенсионерам доплатят к пенсии до 400 гривен: кто именно получит выплаты

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Около 1 миллиона украинских пенсионеров будут получать до 400 гривен доплат ежемесячно. Такое повышение коснется украинцев старше 75-80 лет

Как передает RegioNews, повышение пенсий вступило в силу с 1 октября и было анонсированное Минсоцполитики раньше.

Отмечается, что повышение пенсий коснутся почти 1 млн пенсионеров - минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2,5 тысячи гривен при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

В министерстве также анонсировали, что с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2 400 до 2 600 грн.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2022 украинским пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет будут ежемесячно делать доплаты.

Напомним, нардепы предлагают проводить индексацию пенсий ежегодно 1 марта.