В Минсоцполитики рассказали, когда может заработать накопительная пенсионная система

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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная допускает, что накопительная пенсионная система в стране заработает с 2024 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Осенью стоит на повестке дня Верховной Рады принятие законопроекта О накопительной системе. Думаю, это будет только первое чтение", - отметила министр.

По словам Лазебной, после принятия документа в целом потребуется определенное время для создания необходимых условий для ее функционирования.

"Мы хотели, чтобы люди откладывали на свои накопительные счета уже в 2023 году, но, возможно, это будет и 2024 год", - подчеркнула глава Минсоцполитики.

Напомним, что министр финансов Сергей Марченко заявил, что при сохранении нынешней модели молодежь не сможет рассчитывать на пенсию от государства.

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что пенсионная накопительная система предусматривает взносы в размере 2% путем соответствующего уменьшения ставки ЕСВ (единого социального взноса) и 2% за счет уменьшения ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц).