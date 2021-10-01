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01 октября 2021, 10:28 18

Ощадбанк начинает закрывать "неактуализированные" счета клиентов

01 октября 2021, 10:28 18
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Фото из открытых источников
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Государственный Ощадбанк с 1 октября 2021 года будет закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, если владельцы счетов не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и осуществления верификации

Об этом сообщается в заявлении банка, передает RegioNews.

Как отметили в банке, если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Сбербанка, то:

Ощадбанк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады;

Сбербанк посчитает, что клиент таким образом дал согласие на расторжение договора и закрытие счета;

такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания из суммы недвижимого вклада.

Как сообщалось, ранее Ощадбанк продлил действие просроченных карт переселенцев до конца лета.

Также в апреле Кабмин назначил в "Ощадбанк" бизнес-партнера председателя ОП Андрея Ермака - назначение было осуществлено по квоте правительства.

А в ноябре прошлого года Антимонопольный комитет оштрафовал "Ощадбанк" на более чем миллион - обвиняет банк в непредоставлении информации по требованию комитета и вовремя.

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