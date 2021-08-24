Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования

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23 августа Украина получила на свой счет в Международном валютном фонде (МВФ) 1,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) (около $2,7 млрд) в рамках распределения $650 млрд между странами-членами

Об этом сообщила первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова на своей странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

Выделение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономической системы, ведь дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от внутреннего или внешнего долга, говорят в МВФ.

Украина получила свою часть пропорционально квоте в Международном Валютном Фонде.

Ранее сообщалось, что МВФ выделит 2,7 млрд долларов на поддержку экономики. Решение о выделении средств должно было вступить в силу накануне Дня Независимости - 23 августа.