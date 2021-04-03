Кабмин назначил в "Ощадбанк" бизнес-партнершу главы ОП Андрея Ермака

Назначение было осуществлено по квоте правительства

Назначение было осуществлено по квоте правительства

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Как пишет RegioNews, соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Роза Тапанова – и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Кроме того, она была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", в числе учредителей и бенефициаров которой, по данным Opendatabot, указан глава офиса президента Андрей Ермак.

Украинский блогер Алексей Комаха, комментируя решение Кабинета министров, заявил, что, освобождая должность для Тапановой, правительству пришлось уволить Тараса Кириченка, который до этого много лет возглавлял итальянский "Правэксбанк".

"Если это не кумовство и коррупция, то что это?" - возмутился блогер.

кабмин назначил в гос Ощадбанк членом набсовета Розу Тапанову бизнес-партнершу главы ОП Андрея Ермака ранее она... Posted by Aleksey Komakha on Saturday, April 3, 2021

Напомним, ранее Ермак обнародовал декларацию. Он хранит наличными 153 тысячи долларов и 50 тысяч евро и указал 1,381 млн гривен средств, одолженных ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп".