Антимонопольный комитет оштрафовал "Ощадбанк" на более чем миллион

АМКУ обвиняет банк в непредоставлении информации по требованию Комитета и вовремя

АМКУ обвиняет банк в непредоставлении информации по требованию Комитета и вовремя

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Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины приняла решение относительно ПАО «Ощадбанк» за совершение нарушения в виде непредоставления информации по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок: наложить штраф в размере 1 057 865 гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АМКУ.

Отмечается, что Антимонопольный комитет проводил расследование соблюдения требований законодательства при приобретении ПАО "Ощадбанк" в собственность активов, которые имеют признаки единого имущественного комплекса, путем обращения взыскания на залоговое имущество.

Для сбора доказательств и доказывания или опровержения признаков нарушения АМКУ потребовал информацию от "Ощадбанка" и получил отказ.

Отказ ПАО "Ощадбанк" в предоставлении информации по требованию Комитета привела к невозможности установления действительных обстоятельств и завершения расследования. То есть, это привело к невозможности выполнения Комитетом возложенных на него обязанностей, - сообщает АМКУ.

В АМКУ считают, что создание ПАО "Ощадбанк" такой ситуации может свидетельствовать о намерении сокрытия информации, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Несмотря на то, что органы государственной власти должны жестко реагировать на сокрытие субъектами хозяйствования информации, которая является очень важной для выполнения возложенных на них функций, Комитет принял решение о признании совершения ПАО "Ощадбанк" нарушения и наложении штрафа.

Напомним, ранее АМКУ нашел миллионные махинации на тендерах "Укрзализныци".