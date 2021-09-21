15:42  21 сентября
Во Франковске уже ежедневно разворачивают дополнительные COVID-кровати
17:59  21 сентября
В Минкульте предлагают отменить перенос выходных из-за праздников
17:45  21 сентября
На Донбассе боевики продолжают стрелять из запрещенных вооружения, потерь среди наших защитников нет
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2021, 15:59 1413

Еда, коммуналка и алкоголь: стало известно, на что больше всего денег тратят украинцы

21 сентября 2021, 15:59 1413
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

Государственная служба статистики обнародовала данные о потребительских расходах украинцев за II квартал 2021 года

Как пишет RegioNews со ссылкой на данные Госстата, расходы составили 873,5 млрд грн, что на 17,4% больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что наибольшей статьей расходов за квартал были "Пищевые продукты и безалкогольные напитки" - 41,4%.

Расходы домашних хозяйств по статье жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,7%. На "алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,8% расходов.

Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 9,3%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 4,2%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,8%, на "Отдых и культуру" - 3,4%, на "Связь" - 2,7%, на "Рестораны и гостиницы" - 2,6%, "Образование" - 1,1%, на "Разные товары и услуги" - 3,9%.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что в Украине прекратился рост цен. В августе 2021 года инфляция составила 10,2% по сравнению с августом 2020 года, аналогичный показатель зафиксирован в июле.

Украина Госстат цена продукты украинцы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram