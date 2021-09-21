Еда, коммуналка и алкоголь: стало известно, на что больше всего денег тратят украинцы

Фото: Рixabay

Государственная служба статистики обнародовала данные о потребительских расходах украинцев за II квартал 2021 года

Как пишет RegioNews со ссылкой на данные Госстата, расходы составили 873,5 млрд грн, что на 17,4% больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что наибольшей статьей расходов за квартал были "Пищевые продукты и безалкогольные напитки" - 41,4%.

Расходы домашних хозяйств по статье жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,7%. На "алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,8% расходов.

Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 9,3%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 4,2%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,8%, на "Отдых и культуру" - 3,4%, на "Связь" - 2,7%, на "Рестораны и гостиницы" - 2,6%, "Образование" - 1,1%, на "Разные товары и услуги" - 3,9%.

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что в Украине прекратился рост цен. В августе 2021 года инфляция составила 10,2% по сравнению с августом 2020 года, аналогичный показатель зафиксирован в июле.