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16 сентября 2021, 13:19 718

В КГГА назвали условие сохранения действующих тарифов на тепло и горячую воду

16 сентября 2021, 13:19 718
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из открытых источников
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В Киевской городской государственной администрации отмечают, что в случае компенсации теплоснабжающим предприятиям разницы в тарифах стоимость тепла и горячей воды для населения не будет пересматриваться

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА

В КГГА напомнили, что в феврале 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и поставки горячей воды между Кабинетом Министров Украины и Ассоциацией городов Украины. Согласно его условиям, в Киеве и ряде украинских городов не произошел роста тарифов на тепло и горячую воду несмотря на рост затрат теплоснабжающих предприятий, в частности, на закупку природного газа. Со своей стороны, центральная власть взяла на себя обязательство урегулировать вопрос компенсации разницы в тарифах.

Столичные чиновники добавили, что тарифы на тепло и горячую воду в Киеве не пересматривались с 2019 года. За этот период возросла стоимость природного газа, повысился тариф на услуги по распределению природного газа, повысилась цена электрической энергии, выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ и т. п. и, поэтому, был подготовлен проект новых тарифов на тепло и горячую воду для населения.

"Учитывая критически сжатые сроки до старта отопительного сезона, консолидированное решение(относительно тарифов на тепло и горячую воду-ред.) надо принимать немедленно и в интересах потребителей, и для обеспечения стабильности тепло - и водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов к правительству пообещал не пересматривать тарифы на тепло для населения в течение отопительного сезона. В то же время на пресконференции он не смог дать прямого ответа на вопрос, будут ли сохранены тарифы на отопление в течение текущего отопительного сезона.

В Киеве уже анонсировали повышение тарифов на отопление для населения с 1 октября до 2100-2400 грн\гигакалория

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