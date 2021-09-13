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13 сентября 2021, 19:13 135

Фирма жены депутата от "Слуги народа" выиграла тендер от "Укрзализныци"

13 сентября 2021, 19:13 135
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из открытых источников
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Компания "КСМ-Трейд", принадлежащая жене нардепа от фракции "Слуга Народа" Олега Семинского Татьяне Бущай, выиграла тендер на поставку масел и смазочной продукции для нужд государственной "Укрзализныци" на сумму 3 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные системы ProZorro.

В текущем году это уже третий успешный тендер. До этого фирма жены нардепа выиграла еще 2 тендера на общую сумму в 50 млн грн.

Напомним, убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн за 2020 год.

На прошлой неделе временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" (УЗ). В нем среди прочего было констатировано критическое состояние компании.

"Железнодорожный транспорт системно теряет свои перевозочные способности и ускоренно деградирует, что несет реальную угрозу национальной экономике, социальной стабильности и обороноспособности государства", - отмечает ВСК в своих выводах.

Укрзализныця транспорт тендер Верховная Рада комиссия

 
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