С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" поднял новую волну вокруг приватизационной кампании. И ее потенциала должно хватить на то, чтобы он взял под контроль очередной "кейс" с миллиардными потоками

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" поднял новую волну вокруг приватизационной кампании. И ее потенциала должно хватить на то, чтобы он взял под контроль очередной "кейс" с миллиардными потоками

На упомянутом форуме замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что ожидает увеличения доходов от приватизации в четыре раза – до 12 млрд. гривен уже в этом году. Такой мощный рывок может дать либо продажа нескольких стратегических предприятий, как, например, АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в рамках "Большой приватизации", либо активная торговля мелкими объектами в рамках "малой". Оба пути дают возможности для разнообразных "схем", но объединяющая позиция у них одна: кто назначает цену за объект – тот и главный. А именно – человек, командующий действиями главы ФГИУ. И нынешний глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко оказался явно лишним в новой концепции Тимошенко. Но процесс уже пошел – "Слуги народа" собирают подписи за отставку действующего руководителя этого ведомства. Так что кресло может освободиться для человека Тимошенко довольно скоро.

Далее следует четко разделить понятия "большая" и "малая" приватизации. В первом случае поле для деятельности не так уж велико, подходящих объектов – единицы. В качестве примеров – та же ОГХК, торги за которую уже назначили на 31 августа этого года со стартовой ценой 3,7 млрд грн, "Центрэнерго" и облэнерго, оставшиеся на балансе державы, Одесский припортовый завод и т.д. Все они сами по себе, как объекты для быстрой приватизации, сложны просто технически – чиновникам ФГИУ нужно время на возню с документацией. И, кроме того, их продажа гарантированно получит громкое политической сопровождение, чтобы стать "вкусной" для быстрого заработка. Аукцион должен быть публичным, его победитель – доказать законность происхождения средств, не быть связанным с государством-агрессором и т.д. Слишком много шума. Продавать подобные объекты – в плане имиджа себе дороже.

Но при "малой" приватизации все гораздо проще – сделка проводится через "Prozorro", главное требование для покупателя – внести деньги в течение 30 дней, и, конечно, не иметь отношения к российскому бизнесу. И есть масса возможностей завести выгодного Тимошенко покупателя через манипуляции с условиями конкурса, требования к документации, лояльность рядовых чиновников ФГИУ. А в случае победы в конкурсе "левого чайника" – можно его "срезать", просто не приняв вовремя его "платежку" или другим доступным способом, которых – масса.

И ключевой позицией здесь оказывается стартовая цена объекта – при "малой" приватизации он должен стоить менее 250 миллионов гривен. Все, что выше – уже "большая". Здесь и начинается самое интересное: стоимость активов определяет, как раз ФГИУ. Причем, фактически, сейчас нет механизмов для эффективного контроля этого ценообразования. И объект с потенциалом в сотни миллионов долларов, с точки зрения чиновника ФГИУ, может стоить миллион гривен. Или наоборот – развалины сарая в степи могут оказаться стратегически важным объектом ценой полмиллиарда.

На таком балу возможностей "танцевать" эту "малую" приватизацию можно в разных направлениях, чуть ли не целыми отраслями. Например, в оборонной отрасли приватизации подлежат 17 предприятий. Согласно справке концерна "Укроборонпром", общая стоимость этих активов, по состоянию на 1 июля 2020 года, составила чуть более 280,6 млн. грн. Их убытки за первое полугодие 2020 года составило почти 15 млн. грн., а сумма общей задолженности по заработной плате – более 7,6 млн. грн.

То есть, 17 предприятий, среди которых есть способные хоть сейчас ремонтировать авиационную и сухопутную боевую технику в условиях войны, можно пустить одним лотом в рамках "большой" приватизации или в розницу по "малой". Ответ очевиден – только по-отдельности, и можно быть уверенным, что, например, у "Винницкого авиационного завода" ВИАЗ" или "Закарпатского вертолетного производственного объединения" скоро появятся новые собственники. Не факт, что заводы продолжат ремонтировать вертолеты или изготавливать кресла для пилотов, но благосостояние чиновников ФГИУ и Кирилла Тимошенко, при реализации упомянутой схемы, наверняка улучшится.

Еще пример: на балансе ФГИУ оказались три порта, переданные Мининфраструктуры в 2020 году: "Белгород-Днестровский", "Усть-Дунайск", "Скадовск". Первые два имеют выход не только в Черное море, но и на реку Дунай, а значит – стратегически важны. Но они попадают в разряд объектов "малой приватизации". Впрочем, Тимошенко может использовать и "схему" "концессии", она тоже немало сулит. Мы о ней подробно писали.

А за примерами, каким метаморфозам может подвергаться стоимость выставляемых на приватизацию заводов-пароходов, далеко ходить не надо. Так, в 2019 году активы государственного АО "Аграрный фонд" оценивались в 6 млрд. гривен, которые, наверно, складывались из его миллиардных убытков. На самом деле, все, что там было – деньги на оборотных счетах и офис стоимостью 200 тыс. грн. Или "мелкое" ГП "Генический винодельческий завод". По бумагам стоимость его активов составляла всего 1,7 млн. грн. При том, что даже если воспринимать его просто как пустые, полуразваленные цеха, то это территория с подведенными коммуникациями - газом, водой, электричеством и немалым земельным участком в курортной зоне. Нормальная дача под Киевом стоит дороже!

Система не нова и мало чем отличается от технологии "борьбы" за тендеры на горячо любимом Тимошенко "Большом строительстве". Чего здесь больше, так это потенциала. В Украине только в 2021 году планируют выставить на продажу около 900 объектов госсобственности – еще один "бешеный принтер", только не законов в Раде, а зеленых условных единиц для хозяина "схемы". И, как следует из приведенного выше примера, стоимость этих объектов может фантастически меняться в зависимости от пожеланий того, кто влияет на ФГИУ. Следовательно, и размеры благодарности в кармане чиновника, обеспечивающего победу в конкурсе заинтересованному лицу.

И вопрос не в том, как скоро сможет представитель "местной элиты" приватизировать давно ему интересный лыжный комплекс на Львовщине или оздоровительный – в Ворзеле, ныне состоящие на балансе фискальной службы. А в размере "благодарности", которую он способен занести чиновнику. Кроме этого очень важна "благодарность" Тимошенко не только в финансовом смысле, но и политическом – гарантии лояльности. Ведь бизнесмен должен понимать, что эта собственность, как пришла к нему по "схеме", так же может и уйти. А Тимошенко хочет быть уверенным, что пришел во власть надолго. И долгосрочное партнерство здесь – тоже часть "схемы".

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