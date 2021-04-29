АМКУ наложил штраф 775 млн грн на энергетическую отрасль Украины

Предприятия энергетического сектора закупали уголь по сходным ценам

Предприятия энергетического сектора закупали уголь по сходным ценам

Фото: из открытых источников

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании 29 апреля решил оштрафовать всю энергетическую отрасль Украины, включая ТЭС и ТЭЦ, а также государственные "Центрэнерго" и Госуглупостач, поскольку подозревает их в покупке и продаже угля по сходным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

В ведомстве считают, что такие действия повлекли нарушение конкуренции на рынке электроэнергии. Также в АМКУ заявили, что этому способствовало Министерство энергетики.

Предприятия энергетического сектора в 2016 - первой половине 2019 года придерживались рекомендаций Министерства энергетики Украины и закупали уголь по подобным ценам, близким к рекомендованным данным Министерством для государственных шахт", - говорится в сообщении.

Также АМКУ выдвинул обвинения основным покупателям угля - операторам ТЭС и угольных ТЭЦ.

Государственные и частные генерирующие компаниям должны заплатить штраф в размере более 500 млн грн. В то же время, дела относительно "Донбассэнерго" и Черниговской ТЭЦ АМКУ вынес в отдельные производства.

Напомним, долг облгазов перед ГТС Украины достиг 10 млрд грн, - глава " Оператора ГТС".