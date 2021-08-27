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27 августа 2021, 08:26 90

В Харькове ТЭЦ без объяснений отключила от горячей воды более 400 домов

27 августа 2021, 08:26 90
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Харьковская частная теплоцентраль №5 без объяснения причин сообщила об отключении от теплоснабжения и горячей воды свыше 400 домов

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета.

26 августа с 22:00 будет полностью прекращен отпуск тепловой энергии для жилых и административных зданий города. Причины остановки работы пока неизвестны", - говорится в сообщении.

В то же время в КП "Харьковские тепловые сети" отмечают, что тепловики уже работают над тем, чтобы переключить потребителей на коммунальные котельные и пытаются решить эту проблему максимум за сутки.

Отмечается, что всего частное акционерное общество "ТЭЦ-5" придает тепло и горячую воду в 255 домов Шевченковского района (Алексеевка), 115 домов Холодногорского района и 71 дом Новобаварского района.

Ранее сообщалось, что Кабмин передал "Нафтогазу" пять государственных ТЭЦ.

ТЭЦ электричество коммунальные услуги отопление горячая вода

 
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