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04 августа 2021, 15:32 4391

В Кабмине рассказали, что будет с платежками за коммунальные услуги осенью

04 августа 2021, 15:32 4391
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Фото: из открытых источников
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Размер платежек за отопление и горячую воду в новом отопительном сезоне будут зависеть от решений местных властей

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 4 августа.

"Местные руководители теперь фактически будут определять, какие суммы люди получат за тепло и горячую воду в платежках. Поэтому призываю коммунальные предприятия, которыми занимается местная власть, переходить на трехлетний контракт от "Нафтогаз Украины" по цене 7,42 гривны за кубический метр с НДС", - сказал он.

Премьер также отметил, что указанная цена будет действовать круглый год, независимо от колебаний на газовых рынках.

Напомним, что спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров пообещал, что стоимость электроэнергии для населения существенно не вырастет. По его словам, окончательное решение будет принято до 24 августа.

Кабмин газ вода коммунальные услуги отопление

 
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