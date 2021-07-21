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21 июля 2021, 12:37 68

В Киеве отключили горячую воду в более 300 домах

21 июля 2021, 12:37 68
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Фото из открытых источников
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В Киеве с 20 июля отключили поставки горячей воды в 531 здании

Как сообщили в "Киевтеплоэнерго" водоснабжение будет отсутствовать до 2 августа, пишет RegioNews.

В течение этого времени будут испытывать сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1.

В настоящее время подачу горячей воды приостановят до 531 здания:

  • 361 жилого дома;
  • 33 учебных заведений;
  • 137 ведомств.

Отключения касаются Соломенского района и одного здания в Голосеевском районе столицы.

Ранее сообщалось, что тарифы на горячую воду и отопление в этом году вырастут на треть.

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