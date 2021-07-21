В Киеве отключили горячую воду в более 300 домах
В Киеве с 20 июля отключили поставки горячей воды в 531 здании
Как сообщили в "Киевтеплоэнерго" водоснабжение будет отсутствовать до 2 августа, пишет RegioNews.
В течение этого времени будут испытывать сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1.
В настоящее время подачу горячей воды приостановят до 531 здания:
- 361 жилого дома;
- 33 учебных заведений;
- 137 ведомств.
Отключения касаются Соломенского района и одного здания в Голосеевском районе столицы.
Ранее сообщалось, что тарифы на горячую воду и отопление в этом году вырастут на треть.
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