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23 июля 2021, 13:26 233

Названы области, где больше всего продали земли

23 июля 2021, 13:26 233
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Фото из открытых источников
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В Украине с 1 июля 2021 года уже заключено 1757 земельных договоров. Площадь земель, в отношении которых зарегистрированы соглашения, составляет 2763 га.

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, площадь земель, в отношении которых зарегистрированы соглашения, составляет 2763 га, пишет RegioNews.

Больше всего земли продали в Полтавской области - 515,9 га. на втором месте Харьковская область - 351,4 га, на третьем - Винницкая область - 242,9 га.

За это время 4067 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количества заявлений достигло 4549, из них 4024 согласовано, 525 - в очереди на рассмотрение, за 433 получен отказ.

Напомним, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.

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