Названы области, где больше всего продали земли
В Украине с 1 июля 2021 года уже заключено 1757 земельных договоров. Площадь земель, в отношении которых зарегистрированы соглашения, составляет 2763 га.
Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, площадь земель, в отношении которых зарегистрированы соглашения, составляет 2763 га, пишет RegioNews.
Больше всего земли продали в Полтавской области - 515,9 га. на втором месте Харьковская область - 351,4 га, на третьем - Винницкая область - 242,9 га.
За это время 4067 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количества заявлений достигло 4549, из них 4024 согласовано, 525 - в очереди на рассмотрение, за 433 получен отказ.
Напомним, что Раде предлагают сократить максимальную разрешенную к покупке площадь земельных участков до 500 га.
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