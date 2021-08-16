В Минсоцполитики уверяют, что порядок выплаты пенсий с 1 сентября не изменится

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В Министерстве социальной политики сообщают, что информация об изменении порядка выплаты пенсии с 1 сентября является недостоверной. Никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября 2021 года не будет

Об этом сообщают в пресс-службе Минсоцполитики, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в частности, определяет, что гражданин имеет право выбирать порядок выплаты пенсии, что пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа расчетного месяца исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины или через учреждения банков. А постановлением Кабинета Министров от 26 мая 2021 года №546 были внесены изменения, в частности, сохраняющие существующий способ получения пенсий и денежной помощи до 2023 года.

В то же время постановление предусматривает проведение конкурсного отбора организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту жительства получателей, но только с начала 2023 года.

Если пенсионер выбрал получение пенсии через почту, то выплата пенсии будет продолжаться осуществляться по почте. Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии осуществляется через банк. Если лицо маломобильное и изъявило желание, чтобы пенсию доставляли домой, то ему будут доставлять пенсию домой. Обращаем внимание, что Пенсионный фонд Украины оплачивает услуги по доставке пенсии. Мы делаем все, чтобы пенсионеры получали качественный сервис, - отмечают в Минсоцполитики.

Как сообщалось, в июне в Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября.

Также Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий дома через почтальонов.