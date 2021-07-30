В Минсоцполитики надеятся на рост прожиточного минимума более чем на 9% в 2022 году

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Министр социальной политики Марина Лазебная надеется на повышение прожиточного минимума более чем на 9% в 2022 году по сравнению с 2021 годом

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини

"Я убеждена, что прожиточный минимум мы будем повышать не меньшими темпами, чем в этом году. В этом году прожиточный минимум повысится на 9,3%", - отметила Лазебная.

Министр добавила, что разработан и подан в парламент пакет инициатив о реформе прожиточного минимума. Лазебная считает, что в рамках реформы будет введен справедливый расчет фактического прожиточного минимума, изменен порядок его применения и на этой основе созданы предпосылки для обеспечения минимальных социальных гарантий, которые являются основным источником существования для человека.

Напомним, что с 1 июля прожиточный минимум составляет 2 294 гривны.

Также, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", с 1 декабря запланировано увеличение прожиточного минимума до 2 393 гривен.