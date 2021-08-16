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16 серпня 2021, 19:20 10

У Мінсоцполітики запевняють, що порядок виплати пенсій із 1 вересня не зміниться

16 серпня 2021, 19:20 10
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві соціальної політики повідомляють, що інформація щодо зміни порядку виплати пенсії з 1 вересня є недостовірною. Жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій із 1 вересня 2021 року не буде

Про це повідомляють у пресслужбі Мінсоцполітики, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", зокрема, визначає, що громадянин має право обирати порядок виплати пенсії, і що пенсія виплачується щомісяця не пізніше ніж 25 числа розрахункового місяця виключно у грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або через установи банків. А постановою Кабінету Міністрів від 26 травня 2021 року №546 було внесено зміни, зокрема, що зберігають наявний спосіб отримання пенсій та грошової допомоги до 2023 року.

Водночас постанова передбачає проведення конкурсного відбору організацій, які надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем проживання одержувачів, але лише з початку 2023 року.

Якщо пенсіонер вибрав отримання пенсії через пошту, то виплата пенсії буде продовжуватися здійснюватися поштою. Якщо пенсіонер вибрав банк, то виплата пенсії здійснюється через банк. Якщо особа маломобільна і виявила бажання, щоб пенсію доставляли додому, то їй доставлятимуть пенсію додому. Звертаємо увагу, що Пенсійний фонд України оплачує послуги по доставці пенсії. Ми робимо усе, щоб пенсіонери одержували якісний сервіс, - зазначають у Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, у червні в Україні скасували обов’язкове переведення виплат пенсій на картки з 1 вересня.

Також Укрпошта роз’яснила, як можна повернутися до отримання пенсій вдома через листонош.

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