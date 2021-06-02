В Украине отменили обязательный перевод выплат пенсий на карточки с 1 сентября

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Об этом сообщает "Укрпочта", передает RegioNews.

Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении № 277 от 29 марта 2021 года. Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпочту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Сообщается, что основная причина, по которой инициативу отложили на два года, — неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений.

Отмечается, что сейчас банкоматы имеются лишь в 4% городов Украины, что значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может предоставить в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам.

Соответствующие изменения в постановление № 277 О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины Кабинет Министров Украины принял 26 мая.

Сегодняшними изменениями в постановление наконец положен конец двухмесячной борьбе огромного количества граждан за комфорт и здоровье пожилых людей в части доставки пенсий. Прежде всего для 3,5 млн пенсионеров, большинство которых просто физически не имеет доступа к банкоматам, и поэтому не может получать пенсию на карту. Рад, что и Президент Украины и премьер-министр разделяют нашу позицию относительно того, что переход процесса получения пенсии из наличной в безналичную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательства, — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, до 2023 года доставку пенсий, как и ранее наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты. Он выразил уверенность, что за это время будет произведена механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров.

Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карты, выглядит как часть проблемы, а не решение, - добавил он.

Как сообщалось, еще в марте 2020-го НБУ предлагал выплачивать зарплаты и пенсии только по безналу.

11 апреля 2021-го сообщалось, что в Украине изменят порядок получения пенсий: что ждет пенсионеров. В Минсоцполитики объяснили, как будут переводить пенсионеров на карточки.