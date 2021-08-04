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04 августа 2021, 12:16 314

В Минсоцполитики рассказали, чего ожидать украинцам от субсидий в случае локдауна

04 августа 2021, 12:16 314
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Фото: из открытых источников
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В случае перехода регионов в "красную" карантинную зону, для жителей таких регионов автоматически продлят действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на слова министра Марины Лазебной.

Так, социальные нормы для расчета субсидии на отдельные виды услуг, которые были введены весной прошлого года, будут сохранены и в следующем отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина.

"Весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, были увеличены на 50% нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, ведь люди находились дома, соответственно, тратили больше этих ресурсов, а их доходы при этом снизились", - заявила министр.

Лазебная отметила, что несмотря на то, что сейчас вся страна находится в "зеленой зоне", правительство предусмотрело продолжение действия этого компенсаторного мероприятия для тех регионов, которые с началом отопительного сезона окажутся в "красной зоне" в случае новой волны коронавируса.

Напомним, в Минсоцполитики предлагает сократить расходы на субсидии.

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