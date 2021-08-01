ГБР разоблачило шестерых сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса
В Житомирской и Харьковской областях следователи Государственного бюро расследований разоблачили шестерых сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
Следователи ГБР направили обвинительное заключение в отношении трех сотрудников лесхоза в Житомирской области, которые подделывали документы для присвоения древесины.
Подозреваемые незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб на почти 140 тыс. гривен. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
По другому эпизоду, который разоблачили следователи теруправления ГБР Полтавы, сообщили о подозрении трем работникам Бабаевского лесничества госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство".
Мастера леса отдельно друг от друга ненадлежащим образом обеспечивали охрану вверенной им территории. В результате их бездействия неустановленные лица активно вырубали деревья в разных лесных кварталах", - говорится в сообщении.
Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности.
Общий ущерб, который нанесен государству, составляет примерно 1 млн 100 тыс. гривен. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.