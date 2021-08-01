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01 августа 2021, 14:13 422

ГБР разоблачило шестерых сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса

01 августа 2021, 14:13 422
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Фото: из открытых источников
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В Житомирской и Харьковской областях следователи Государственного бюро расследований разоблачили шестерых сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Следователи ГБР направили обвинительное заключение в отношении трех сотрудников лесхоза в Житомирской области, которые подделывали документы для присвоения древесины.

Подозреваемые незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб на почти 140 тыс. гривен. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

По другому эпизоду, который разоблачили следователи теруправления ГБР Полтавы, сообщили о подозрении трем работникам Бабаевского лесничества госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство".

Мастера леса отдельно друг от друга ненадлежащим образом обеспечивали охрану вверенной им территории. В результате их бездействия неустановленные лица активно вырубали деревья в разных лесных кварталах", - говорится в сообщении.

Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности.

Общий ущерб, который нанесен государству, составляет примерно 1 млн 100 тыс. гривен. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес.

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