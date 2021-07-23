На Киевщине разоблачили должностных лиц в незаконной вырубке леса

Фото: Нацполиция

Оперативники Нацполиции разоблачили должностных лиц государственных предприятий в незаконной вырубке леса на 13 миллионов гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Также отмечается, что правоохранители предупредили незаконную порубку леса еще на 1,5 миллиона гривен.

Полиция установила, что в течение трех лет лесничие государственного предприятия Области осуществляли незаконные сплошные санитарные рубки на земельных участках общей площадью около 8 гектаров.

Во время досудебного расследования фигуранты готовились к незаконной порубке леса еще на трех участках.

Сейчас семи служебным и должностным лицам сообщено о подозрении.

Напомним, что на Хмельнитчине из-за незаконной вырубки леса пострадал национальный природный парк.