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23 июля 2021, 11:18 98

На Киевщине разоблачили должностных лиц в незаконной вырубке леса

23 июля 2021, 11:18 98
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Фото: Нацполиция
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Оперативники Нацполиции разоблачили должностных лиц государственных предприятий в незаконной вырубке леса на 13 миллионов гривен 

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Также отмечается, что правоохранители предупредили незаконную порубку леса еще на 1,5 миллиона гривен.

Полиция установила, что в течение трех лет лесничие государственного предприятия Области осуществляли незаконные сплошные санитарные рубки на земельных участках общей площадью около 8 гектаров.

Во время досудебного расследования фигуранты готовились к незаконной порубке леса еще на трех участках.

Сейчас семи служебным и должностным лицам сообщено о подозрении.

Напомним, что на Хмельнитчине из-за незаконной вырубки леса пострадал национальный природный парк.

Украина Киев полиция Киевская область Нацполиция

 
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