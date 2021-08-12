Зеленский приказал СНБО провести заседание по восстановлению лесов

Офис президента

Президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны подготовить заседание по вопросу сохранения и воспроизводства лесов в Украине

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности.

В четверг, 12 августа, состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова. Группа рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

На совещании обсуждалось выполнение указов президента, касающихся экологической безопасности и мер по воссозданию лесов. Речь также шла о путях решения проблемных вопросов лесоустройства, прежде всего в части учета, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также о реорганизации лесохозяйственных предприятий и совершенствование финансовой системы лесного хозяйства.

В этом контексте Данилов подчеркнул важность ускорения проведения национальной инвентаризации лесов.

"У нас более 10 млн га лесного фонда, и этот актив должен приносить экономическую, экологическую и эстетическую пользу", — сказал он.

Напомним, 7 июня Зеленский подписал указ, согласно которому в стране за 10 лет должны увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров.