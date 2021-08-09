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09 августа 2021, 21:58 37

На Киевщине мужчина может сесть на 5 летза вырубку 10 дубов

09 августа 2021, 21:58 37
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На Киевщине полиция задержала и объявила подозрение в незаконной вырубке 10 дубов 53 летнему жителю Черкасской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области

Во время обследования участка леса сотрудники полиции обнаружили срезанными десять дубов диаметром от 39,5 до 68,5 сантиметров

"Как выяснилось, мужчина из корыстных побуждений вырезал насаждения с помощью бензопилы, при этом никаких разрешительных документов он не имел. В результате чего Белоцерковской производственном участке причинен материальный ущерб на сумму почти 100 тысяч гривен", - отмечается в сообщении

Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств срезанную древесину и бензопилу.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в конце июля на Киевщине разоблачили должностных лиц в незаконной вырубке леса

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