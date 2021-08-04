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04 августа 2021, 14:29 18

На Тернопольщине наказали мужчину, который поджег лес

04 августа 2021, 14:29 18
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Фото из открытых источников
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В Тернопольской области вынесли решение в отношении мужчины, который поджег лесной массив, сжигая мусор

Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин в Facebook, пишет RegioNews.

Инцидент произошел в мае этого года в городе Шумск.

"Мужчина, грубо нарушая правила пожарной безопасности, решил избавиться от лишнего мусора, а вместе с тем и части лесного массива, нанеся государству ущерб, который должен теперь возместить в размере более 175 тысяч гривен", - сообщил Чечеткин.

В отношении него Кременецкой местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по ч. 1 ст. 245 УК Украины. Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, недавно на острове "Хортица" произошел пожар, в результате чего выгорело 10 гектаров леса.

суд лес Украина криминал Тернополь

 
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