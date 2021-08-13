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13 августа 2021, 20:24 3108

Названы трое финалистов конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности

13 августа 2021, 20:24 3108
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Фото из открытых источников
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На следующий этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор офиса генпрокурора Аттила Ковчи

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию сасідання конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы БЭБ.

Каждый из этих претендентов набрал во время голосования по 7 баллов.

Каждый член комиссии мог поддержать до 5 кандидатов, один голос засчитывался как один балл. При этом членов комиссии призвали оценивать кандидатов по критериям добродетели, этики и компетентности.

Перед этим комиссия провела со всеми 12 кандидатами собеседование, которое длилось более 7 часов.

Теперь претендентов подадут на рассмотрение премьеру Денису Шмигалю

Напомним, что 22 марта Зеленский подписал закон О Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года

12 мая правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

закон Верховная Рада президент премьер Бюро экономической безопасности

 
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