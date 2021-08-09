За кресло глава Бюро экономбезопасности посоревнуется 12 кандидатов: список

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Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила 12 кандидатов трех из которых по итогам тестирования, собеседования и ситуационных заданий подадут на рассмотрение премьер-министру Денису Шмигалю

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания

По итогам тестирования на знание законодательства и на вербально-логическое мышление максимальный балл, 8, набрали три кандидата: Анна Горбенко, Сергей Маштабей и нынешний глава ДФС Вадим Мельник. Остальные допущенных к следующему этапу кандидатов набрали по 7 баллов: ексочільник Львовской ОГА Василий Горбаль, Раджами Джан, Александр Кареев, Аттила Ковчі, Сергей Олейник, Роман Осипчук, Сергей Солодченко, Алексей Туровский, нардеп Юлия Яцик.

Кандидатов из шортлиста допускают к выполнению ситуационных задач и собеседования после спецпроверки, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции" и "Об очищении власти". По результатам этих этапов, согласно регламенту, комиссия отберет трех кандидатов, которых подадут на рассмотрение премьер-министру Денису Шмигалеву.

Собеседования будут проводить 13 августа с 12:00 до 18:30, а ответы на ситуационные задания кандидаты подают до 11 августа.

Напомним, что 22 марта Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021

12 мая Правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

А уже 10 июня создание Бюро экономической безопасности обжаловали в ОАСК. Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров о создании Бюро экономической безопасности.