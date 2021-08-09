16:59  09 августа
На Харьковщине автобус с пассажирами влетел в отбойник
17:40  09 августа
Стало известно, когда в Одессе будут прощаться с Ройтбурдом
17:58  09 августа
Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
09 августа 2021, 20:44 1353

За кресло глава Бюро экономбезопасности посоревнуется 12 кандидатов: список

09 августа 2021, 20:44 1353
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила 12 кандидатов трех из которых по итогам тестирования, собеседования и ситуационных заданий подадут на рассмотрение премьер-министру Денису Шмигалю

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания

По итогам тестирования на знание законодательства и на вербально-логическое мышление максимальный балл, 8, набрали три кандидата: Анна Горбенко, Сергей Маштабей и нынешний глава ДФС Вадим Мельник. Остальные допущенных к следующему этапу кандидатов набрали по 7 баллов: ексочільник Львовской ОГА Василий Горбаль, Раджами Джан, Александр Кареев, Аттила Ковчі, Сергей Олейник, Роман Осипчук, Сергей Солодченко, Алексей Туровский, нардеп Юлия Яцик.

Кандидатов из шортлиста допускают к выполнению ситуационных задач и собеседования после спецпроверки, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции" и "Об очищении власти". По результатам этих этапов, согласно регламенту, комиссия отберет трех кандидатов, которых подадут на рассмотрение премьер-министру Денису Шмигалеву.

Собеседования будут проводить 13 августа с 12:00 до 18:30, а ответы на ситуационные задания кандидаты подают до 11 августа.

Напомним, что 22 марта Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021

12 мая Правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

А уже 10 июня создание Бюро экономической безопасности обжаловали в ОАСК. Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров о создании Бюро экономической безопасности.

Кабмин конкурс премьер Кандидат Бюро экономической безопасности

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua