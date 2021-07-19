Мінфін заперечив обіцяне Марченком підвищення мінімальної зарплати наступного року

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У Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн у 2022 році. Кажуть, воно настане лише у 2024-му

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік, - йдеться в повідомленні.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.

З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.

Водночас пресслужба Мінфіну повідомляє, що бюджетна Декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати.

Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:

з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;

з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;

з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.

Як повідомлялося, у Кабміні хочуть підвищити мінімальну зарплату: коли і на скільки. Кабінет міністрів пропонує у 2022 році підняти мінімальну зарплату на 18,5% з 6500 до 7700 гривень.