Мінфін заперечив обіцяне Марченком підвищення мінімальної зарплати наступного року
У Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн у 2022 році. Кажуть, воно настане лише у 2024-му
Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.
У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік, - йдеться в повідомленні.
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.
З 1 грудня в Україні мінімальна зарплата зросте до 6500 грн.
Водночас пресслужба Мінфіну повідомляє, що бюджетна Декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати.
Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:
з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;
з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;
з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;
з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.
Як повідомлялося, у Кабміні хочуть підвищити мінімальну зарплату: коли і на скільки. Кабінет міністрів пропонує у 2022 році підняти мінімальну зарплату на 18,5% з 6500 до 7700 гривень.