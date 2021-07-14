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14 июля 2021, 19:35 18

ОАСК открыл производство по иску Тупицкого: требует 900 тысяч зарплаты

14 июля 2021, 19:35 18
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Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Александра Тупицкого в Конституционный Суд Украины относительно невыплаты 900 тысяч гривен заработной платы

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, Закона Украины "О Конституционный Суд Украины" и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ уплатить ему более 900 тыс. грн", - отмечается в сообщении

Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Напомним, что Верховный суд признал указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности главы КСУ Александра Тупицкого незаконным. На Банковой заявили, что будут подавать апелляционную жалобу в Большую палату Верховного суда.

оаск КСУ Конституция зарплаты Офис президента

 
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