ОАСК открыл производство по иску Тупицкого: требует 900 тысяч зарплаты

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Александра Тупицкого в Конституционный Суд Украины относительно невыплаты 900 тысяч гривен заработной платы

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, Закона Украины "О Конституционный Суд Украины" и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ уплатить ему более 900 тыс. грн", - отмечается в сообщении

Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Напомним, что Верховный суд признал указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности главы КСУ Александра Тупицкого незаконным. На Банковой заявили, что будут подавать апелляционную жалобу в Большую палату Верховного суда.