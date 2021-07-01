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01 июля 2021, 10:01 1592

В Украине повысили пенсии: кого это касается

01 июля 2021, 10:01 1592
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Фото: из открытых источников
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Более 5 миллионов украинских пенсионеров получат повышение пенсионных выплат от государства, начиная с 1 июля

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Так, в связи с повышением прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, повышается:

  • минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен;
  • надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Кроме того, отмечается, что с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не перечислялась.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине повысят пенсии с 1 июля, кроме этого, пенсии должны увеличить еще дважды.

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