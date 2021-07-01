В Украине изменили ставки НДС на некоторые виды сельхозпродукции
Народные депутаты приняли в целом законопроект №5425-д, который меняет ставки налога на добавленную стоимость на некоторые виды сельхозпродукции
Как пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания, за документ проголосовали 309 нардепов.
Закон возобновил ставку НДС 20% при налогообложении операций по ввозу в Украину такой сельскохозяйственной продукции:
- живой крупный рогатый скот;
- свиньи;
- овцы;
- молоко цельное;
- рожь;
- овес;
- семена льна, измельченные или неизмельченные;
- семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые;
- сахарная свекла.
Остается ставка НДС 14% по операциям по поставке:
- пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин);
- ячменя;
- кукурузы;
- соевых бобов, измельченных или неизмельченных;
- семена рапса, или кользы, измельченного или дробленого;
- семена подсолнечника, измельченного или неизмельченного.
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