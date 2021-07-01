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01 июля 2021, 12:18 180

В Украине изменили ставки НДС на некоторые виды сельхозпродукции

01 июля 2021, 12:18 180
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты приняли в целом законопроект №5425-д, который меняет ставки налога на добавленную стоимость на некоторые виды сельхозпродукции

Как пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания, за документ проголосовали 309 нардепов.

Закон возобновил ставку НДС 20% при налогообложении операций по ввозу в Украину такой сельскохозяйственной продукции:

  • живой крупный рогатый скот;
  • свиньи;
  • овцы;
  • молоко цельное;
  • рожь;
  • овес;
  • семена льна, измельченные или неизмельченные;
  • семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые;
  • сахарная свекла.

Остается ставка НДС 14% по операциям по поставке:

  • пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин);
  • ячменя;
  • кукурузы;
  • соевых бобов, измельченных или неизмельченных;
  • семена рапса, или кользы, измельченного или дробленого;
  • семена подсолнечника, измельченного или неизмельченного.

Напомним, недавно Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир.

Украина Верховная Рада налог парламент налоги

 
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