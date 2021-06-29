Президент подписал закон о налогах для "интернет-гигантов"

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о "налоге на Google": он обяжет нерезидентов платить налоги в бюджет за предоставленные украинцам электронные услуги

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте президента.

Так, подписанный закон определяет особый порядок обложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины.

В Офисе президента отмечают, что это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС и, в качестве примера, приводят аналогичную практику в странах ЕС, Австралии и Беларуси.

Предполагается, что налоги в Украине будут платить такие интернет-гиганты, как Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg.

Напомним, 3 июня Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он обяжет интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.