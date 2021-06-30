МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине

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Международный валютный фонд сменил постоянного представителя в Украине. Вместо Йосты Люнгмана на эту должность назначен Ваграм Степанян

Об этом говорится в заявлении постоянного представительства МВФ в Украине, пишет RegioNews.

Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня.

"Господин Степанян работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и многих других странах. До прихода в МВФ Степанян работал во Всемирном банке", - сообщается на сайте Фонда.

Ваграм Степанян является гражданином Армении, работает в МВФ с 2008 года. До назначения постоянным представителем Фонда в Украине он был главным экономистом МВФ в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что МВФ пока не видит оснований для выделения Украине нового транша.