Украина получит $350 млн кредита от Всемирного банка на восстановление экономики

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Всемирный банк предоставит Украине $350 млн кредита, которые будут направлены на развитие экономики в период пандемии и социальную поддержку уязвимых слоев населения

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте Правительственного портала.

350 млн долл. США будут направлены на восстановление и развитие экономики Украины во время пандемии, на социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институтов", - говорится в сообщении.

Также благодаря этим средствам планируют реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и МВФ о продолжении сотрудничества.