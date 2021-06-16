16:46  16 июня
В Мариуполе планируют повысить стоимость проезда: сколько придется платить
14:26  16 июня
Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА
17:59  16 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 14:10 17

Зеленский надеется на транш МВФ осенью

16 июня 2021, 14:10 17
Читайте також українською мовою
Сайт Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может получить транш Международного валютного фонда в начале осени

Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ, сообщает официальный сайт главы государства.

"Всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не только денег, а больше вопрос отношения, инвестиционного климата и тому подобное. Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это важно для страны. "Это важно прежде всего для нашей экономической стабильности и инвестиционного климата", - отметил президент.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и МВФ о продолжении сотрудничества.

Ранее прозвучало заявление МВФ, что он ожидает от Украины большего прогресса для получения второго транша в рамках программы stand-by.

Владимир Зеленский МВФ СМИ инвестиции Транш

Встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля, - Кулеба
11 июня 2021, 21:57
МВФ пока не видит оснований для выделения Украине нового транша
10 июня 2021, 21:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram