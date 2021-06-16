Зеленский надеется на транш МВФ осенью

Сайт Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может получить транш Международного валютного фонда в начале осени

Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ, сообщает официальный сайт главы государства.

"Всегда к программе МВФ привязаны другие программы и отношение инвесторов. То есть здесь вопрос не только денег, а больше вопрос отношения, инвестиционного климата и тому подобное. Поэтому мы обязательно сделаем то, что пообещали. Я думаю, что в начале осени или осенью будет транш. Сроками занимается правительство", - сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это важно для страны. "Это важно прежде всего для нашей экономической стабильности и инвестиционного климата", - отметил президент.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и МВФ о продолжении сотрудничества.

Ранее прозвучало заявление МВФ, что он ожидает от Украины большего прогресса для получения второго транша в рамках программы stand-by.