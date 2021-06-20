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В Днепре выросла стоимость проезда в общественном транспорте
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20 июня 2021, 18:38 1415

В Днепре выросла стоимость проезда в общественном транспорте

20 июня 2021, 18:38 1415
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Фото: из открытых источников
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Городской совет Днепра опубликовала решение №628 от 17 июня, которым повышается стоимость проезда в общественном транспорте

Об этом сообщается на официальном сайте мэрии, передает RegioNews.

Согласно документу, стоимость проезда на социально значимых маршрутах (троллейбусы, трамваи) города вырастет до 6,50 грн.

За проезд на автобусных маршрутах общего пользования придется заплатить 10 грн.

На городских автобусных маршрутах общего пользования № 77 и № 141 проезд будет стоить 13 грн.

Дороже всего обойдется поездка на городском автобусном маршруте № 90, цену которого исполком городского совета решил повысить до 14 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице с 1 июня стоимость проезда в маршрутных такси повысится до 10 грн.

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