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11 июня 2021, 11:02 423

На Ровенщине мошенники обокрали пенсионерку на 4 млн

11 июня 2021, 11:02 423
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Фото: из открытых источников
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В Ровенской области полицейские разоблачили группу мошенников, которые незаконно завладели имуществом пенсионерки на общую сумму 4 085 615 гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Установлено, что 49-летняя женщина совместно с 42-летним знакомым и еще одним неустановленным пока следствием человекам, используя поддельные документы, завладели недвижимым имуществом 70-летней жительницы Ровно в особо крупных размерах.

Они завладели четырьмя земельными участками потерпевшей, новостройкой и жилым домом, причинив пенсионерке ущерб на общую сумму 4 085 615 гривен.

Следователи собрали достаточно доказательств по делу и на днях направили уголовное производство с обвинительным актом в отношении 49-летней женщины в суд. За содеянное обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение преступления в отношении лица пожилого возраста.

42-летний мужчина сейчас в апелляционном суде оспаривает подозрение о совершении преступления. Уголовное производство в отношении третьего лица сейчас расследуется следователями Ровенского районного управления полиции.

Напомним, ранее полиция Киевской области задержала мошенницу, которую подозревают во введении в заблуждение продавцов магазинов и аптек и присвоении их личных вещей.

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