Цены на продукты питания в Украине за год выросли на 30% - Госстат

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Оптовые цены производителей промышленной продукции в мае 2021 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 33,1%

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает RegioNews.

В частности, цены в пределах Украины выросли на 25,4%, за пределы Украины - на 65,9%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,1%, в том числе в пределах Украины - на 21,0%, за пределы Украины - на 61,7%.

Больше всего выросли цены в производстве сахара - на 61,6%. Наименьший рост наблюдался в производстве напитков. Он составлял 5,8% в пределах Украины, за пределами страны - 8,1%.

Цены производителей, которые изготавливают хлеб, хлебобулочные и мучные изделия, подскочили на 16,3% (внутри Украины на 16,8%, за ее пределами - на 12,1%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине смертность превысила прошлогодние показатели на 35%.