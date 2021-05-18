В Украине смертность превысила прошлогодние показатели на 35%

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В январе - марте 2021 года смертность населения в Украине превысила аналогичные показатели прошлого года на 16,8%, а в марте - на 34,4%

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает RegioNews.

В частности, с начала 2021 года в Украине умерло 174 050 человек, что на 24 986 смертей больше, чем за январь-март 2020 года. Тогда умерло 149 064 человек.

В марте этого года умерло 64 938 человек, тогда как в марте 2020 - 48 326 человек).

С начала 2021 года в Украине родилось 67 514 человек, в прошлом году этот показатель составлял 70 494.

В Госстате также назвали количество населения в Украине, которое по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 41 487 960 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 100 394 человек.

Напомним, раненн в Госстате заявляли, что в этом году смертность населения в Украине на 8% выше, чем в прошлом.