Ціни на продукти харчування в Україні за рік зросли на 30% - Держстат

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Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%

Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає RegioNews.

Зокрема, ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, у тому числі в межах України - на 21,0%, за межі України - на 61,7%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 61,6%. Найменший ріст спостерігався у виробництві напоїв. Він становив 5,8% у межах України, за межами країни – 8,1%.

Ціни виробників, які виготовляють хліб, хлібобулочні та борошняні вироби, підскочили на 16,3% (всередині України на 16,8%, за її межами – на 12,1%).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні смертність перевищила минулорічні показники на 35%.