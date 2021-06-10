Ціни на продукти харчування в Україні за рік зросли на 30% - Держстат
Оптові ціни виробників промислової продукції в травні 2021 року в порівнянні з травнем минулого року зросли на 33,1%
Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає RegioNews.
Зокрема, ціни в межах України зросли на 25,4%, за межі України - на 65,9%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, у тому числі в межах України - на 21,0%, за межі України - на 61,7%.
Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 61,6%. Найменший ріст спостерігався у виробництві напоїв. Він становив 5,8% у межах України, за межами країни – 8,1%.
Ціни виробників, які виготовляють хліб, хлібобулочні та борошняні вироби, підскочили на 16,3% (всередині України на 16,8%, за її межами – на 12,1%).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні смертність перевищила минулорічні показники на 35%.