Резиденцию Януковича "Сухолучье" передали частной компании

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Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает RegioNews.

9 июня АРМА и компания "7 дней", которая стала победителем публичного конкурса по отбору управляющего, подписали договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса "Сухолучье". Следовательно, управляющий сможет начать коммерческое использование актива путем внедрения предложенной им программы управления", - говорится в сообщении.

Известно, что ожидаемый ежемесячный доход компании от использования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета - свыше 200 тыс. грн.

Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.

Также фирма планирует создать на территории комплекса гостевые зоны для отдыха и семейных развлечений, построить сезонный бассейн, обустроить гостиничные номера и открыть два заведения общественного питания.

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