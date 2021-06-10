16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
11:06  10 июня
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 16:46 79

Резиденцию Януковича "Сухолучье" передали частной компании

10 июня 2021, 16:46 79
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшую охотничью резиденцию "Сухолучье" президента-беглеца Виктора Януковича передали в управление частной компании "7 дней"

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает RegioNews.

9 июня АРМА и компания "7 дней", которая стала победителем публичного конкурса по отбору управляющего, подписали договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса "Сухолучье". Следовательно, управляющий сможет начать коммерческое использование актива путем внедрения предложенной им программы управления", - говорится в сообщении.

Известно, что ожидаемый ежемесячный доход компании от использования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета - свыше 200 тыс. грн.

Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.

Также фирма планирует создать на территории комплекса гостевые зоны для отдыха и семейных развлечений, построить сезонный бассейн, обустроить гостиничные номера и открыть два заведения общественного питания.

Напомним, защита Януковича обжалует решение суда о заочном следствии. Адвокаты Виктора Януковича обжалуют решение Шевченковского районного суда Киева, который разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента по делу о захвате власти.

Также Верховный суд рассмотрит кассационные жалобы адвокатов Януковича аж 16 августа. Адвокат хочет поехать к клиенту в РФ и организовать его участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

приватизация Виктор Янукович новости Резиденция АРМА

Суд ЕС "разморозил" активы Януковича и его сына
09 июня 2021, 14:00
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда Черкассы-Львов
08 июня 2021, 16:10
Заместитель главы АРМА Павленко назвал вероятную причину покушения на него
05 июня 2021, 18:48
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram