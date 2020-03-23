НБУ предлагает выплачивать зарплаты и пенсии только по безналу
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресслужбу НБУ.
"Наличность потенциально может быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении.
В связи с этим Нацбанк обратился к Кабинету министров и органов местного самоуправления по переводу всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими картами.
Напомним, для снижения рисков распространения вируса COVID-19 во время операций с наличными средствами в НБУ разработали ряд мероприятий по их обеззараживанию.
Также с целью уменьшения рисков распространения коронавируса Нацбанк принял новые правила обработки наличности, которую отправляют коммерческие банки в центральное хранилище.
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