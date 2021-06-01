Кабмин выделил еще 1,4 млрд грн на карантинные выплаты ФОПам

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Кабинет министров выделил из государственного бюджета дополнительные 1,4 млрдгрн на выплаты 8 тыс. грн помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим из-за карантина

Соответствующее постановление №543 опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

Согласно документу, Кабмин выделил 1,4 млрд грн Министерству социальной политики на программу оказания помощи застрахованным лицам.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что в апреле на выплаты ФОПам и наемным работникам из специального фонда бюджета также было выделено 1,4 млрдгрн.

Отмечается, что по состоянию на 24 мая 2021 года заявки на получение помощи подали 340 199 предпринимателей и наемных работников.

Таким образом, необходимая сумма для финансирования этих выплат составляет более 2,7 млрд грн.

Напомним, ранее стало известно, в каких регионах выплатили больше всего карантинной помощи предпринимателям.