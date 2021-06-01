В Украине с 1 июня пересчитают пенсии: кому будет надбавка
В Украине с 1 июля пересчитают пенсии лицам, которые с момента назначения выплат продолжали работать
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".
Отмечается, что размер надбавок будет зависеть от страхового стажа. На них могут рассчитывать не все – только те, кто с момента назначения пенсии продолжал выходить на работу более двух лет.
Сегодня таких граждан в Украине около 700 тысяч. Чтобы получить надбавку, идти в Пенсионный фонд не нужно – перерасчет будет происходить автоматически.
Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 июля часть пенсионеров будут получать ежемесячную доплату.
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