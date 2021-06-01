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01 июня 2021, 13:59 2768

В Украине с 1 июня пересчитают пенсии: кому будет надбавка

01 июня 2021, 13:59 2768
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Фото из открытых источников
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В Украине с 1 июля пересчитают пенсии лицам, которые с момента назначения выплат продолжали работать

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Отмечается, что размер надбавок будет зависеть от страхового стажа. На них могут рассчитывать не все – только те, кто с момента назначения пенсии продолжал выходить на работу более двух лет.

Сегодня таких граждан в Украине около 700 тысяч. Чтобы получить надбавку, идти в Пенсионный фонд не нужно – перерасчет будет происходить автоматически.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 июля часть пенсионеров будут получать ежемесячную доплату.

пенсионеры Украина пенсия Пенсионный фонд работа

 
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